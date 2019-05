BRUNET, Jean-Guy



De Mercier, le 11 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Brunet, époux de Mme Fleurette Rancourt.Jean-Guy a été le propriétaire du Bar Atwater de St-Henri.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Suzie (Claude), Jean-Luc (Shirley), François, Nathalie (Réjean), Stéphane (Johanne) et Christian (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, ses frères Fernand et Yvon, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai de 17h à 21h au4500 RUE VERDUNVERDUNLes funérailles auront lieu le samedi 18 mai à 11h, en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington, Verdun.