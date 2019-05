PERDRIAU, Guy



De Sainte-Thérèse, le 16 avril 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Guy Perdriau, conjoint de Mme Liselle Calvé.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Claudia (Frédéric) et Stéphanie, ses 2 petits-fils Tommy et Jacob, sa soeur Michèle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Un hommage, en sa mémoire, lui sera rendu le dimanche 19 mai de 13h à 16h au Centre Culturel de Sainte-Thérèse, situé au 120, boul. du Séminaire, Ste-Thérèse J7E 1Z2 à la salle Club Richelieu.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934