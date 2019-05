RIVEST, Mariette



Au CHSLD Champlain, le 9 mai 2019, est décédée à l'âge de 65 ans, madame Mariette Rivest, épouse de monsieur Denis Filiatrault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie, son frère André, ses soeurs feu Monique (Réjean) et Vivian (Mario), son beau-frère André (Margot) sa belle-soeur Odette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mai 2019, de 13h30 à 16h à la :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.