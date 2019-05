LANDRY, Marc



À Laval, le 29 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Marc Landry, époux de feu Mme Jeannine Leclerc.Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Claire), sa fille feu Renée (Bernard), ses petits-enfants Maryse, Alexandre et Laurier, son frère Paul, ses soeurs Céline et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le samedi 18 mai 2019 de 13h30 à 16h. Une cérémonie commémorative suivra à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.