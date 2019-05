BLANCHARD, Michel



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, entouré de l'amour des siens s'est envolé paisiblement le 12 mai, à l'âge de 72 ans, Michel Blanchard époux d'Andrée Landry Blanchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille unique qu'il chérissait Marie-Soleil et son gendre qu'il estimait beaucoup Sam Mailhot, ses petits-enfants qu'il adorait, ses frères Jacques (Suzanne) et Roger (Margot) qu'il aimait taquiner, ainsi que plusieurs parents et amis.Il était membre des Chevaliers de Colomb (Conseil Saint-Elzéar). Il était bénévole pour Opération Nez rouge (Laval-Basses Laurentides), sa grande famille de décembre avec surnom de Monsieur le curé.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le samedi 18 mai 2019 à 10h à l'église Saint-Elzéar, 16, boul. Saint-Elzéar Est, Laval.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et bénévoles de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval à la mémoire de Michel Blanchard.Un merci particulier à ma belle-soeur Lucie pour son écoute, bye là!