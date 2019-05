REED, Réal



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Réal Reed, époux de madame Louise Hamel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Kathy (Marc-O), Nancy, Sonny (Maude), ses petits-enfants : Béthany, Ézékiel, Osirick et Hayden, ses soeurs et son frère : Gisèle (Robert), Sonny (Diane), Ginette (Marc) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 19 mai 2019 de 11 h à 15 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 15 h, en la chapelle du complexe funéraire.