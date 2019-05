LEFEBVRE, Gérard



Le 25 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Gérard Lefebvre, fils de feu Joseph Lefebvre et de feu Aldéa Sévigny, époux de Madeleine Bertrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 mai dès 14h en la2125, NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511Les funérailles suivront au salon à 15h.La famille remercie le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Lachine pour leurs bons soins.