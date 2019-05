MAILLÉ, Guy



Le 11 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Guy Maillé, époux de Madame Thérèse Jasmin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Suzanne (feu Normand Galipeau), Christine (Marcel Bizier), ses petits-enfants : Frédéric et Sébastien Julien, Jérémie et Éloïse Maillé Bizier, ses soeurs Thérèse et Cécile, son frère Jean (Ghislaine), ses belles-soeurs Laure et Rita, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 3517 boul. Lévesque O, Chomedey, Laval,le samedi 18 mai de 14h à 17h30. Une liturgie de la Parole suivra en salon.