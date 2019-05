DUPUIS MARQUIS, Aliette



Le 8 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Aliette Dupuis, épouse de feu Raymond Marquis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Benoit Malo), Raymonde, Pierre (Josée Tremblay) et Chantal (Christian Chaine), ses petits-enfants, ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères, parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure en l'église St-Joachim de Tourelle (Gaspésie).