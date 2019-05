LEGAULT, Richard



Le 24 avril 2019, au centre hospitalier Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, est décédé Richard Legault, à l'âge de 77 ans, fils de feu René Legault et de feu Lucille Nantel.Le défunt laisse dans le deuil ses garçons, Vincent et Jean-François, ses petits-enfants, Léonie et Tristan (Vincent), Olivier et Laurence (Jean-François), sa belle-fille Nathalie Fradette, ainsi que sa conjointe, Thérèse Bergogne, qui en a pris soin comme un ange. Merci du fond du coeur à toi et à tes fils, Christian (Martine), Jacques (Daniel) et Ronald. Il laisse aussi ses frères et sa soeur: Robert, Denise, Jean et Pierre, ainsi que plusieurs autres personnes pour qui il a été significatif au cours de sa vie.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueil-lies par la famille au:1000 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, J7K 2L7450 474-4141www.complexefuneraireroy.comle dimanche 19 mai de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra à 17h au complexe. Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.Un remerciement spécial au centre Marguerite-Adam de Beloeil et à l'équipe du 7e étage du CSSSS Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.