DI IOIA, TERENZI, Yolande



À Montréal-Nord, le lundi 13 mai 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Yolande Terenzi, épouse de feu Antonio Di Ioia.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Réjean) et Frank (Anne), ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 18 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 19 mai dès 10h. Les funérailles seront célébrées le dimanche 19 mai 2019 à 11h en la chapelle du complexe.