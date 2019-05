RIOPEL (née JOURDAIN)

Claudette



À Montréal, le 13 mai 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Claudette Jourdain, épouse de Gilles Riopel et mère de feu Stéphane.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lucie) et Sylvie (Martin), ses petits-enfants Etienne, Sarah, Karine, Antoine, Guillaume, Rox-Ann, Alexys et Yassmine, son arrière-petit-fils Adam, son frère Robert (Diane), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 13h30 à 15h30, suivi des funérailles à 15h30 en la chapelle du complexe :La famille tient à remercier le personnel du Centre Universitaire de santé McGill (CUSM-Glen) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies pulmonaires serait apprécié en sa mémoire.