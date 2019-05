POIRIER, Jean-Luc



Le 4 mai 2019, à l'âge de 87 ans est décédé M. Jean-Luc Poirier, policier retraité du SPVM, époux de Mme Nicole Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yves (Ginette) et Guylaine (Michel), les enfants de Nicole, Lucie (François) et Éric (Louise), ses six petits-enfants, Julianne, Mathieu, Steven, Marc-Olivier, Félix et Simon, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 8 juin 2019, de 13h à 16h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h au salon.