OUELLET, Raynald



À l'hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières, le 12 mai 2019, est décédé à l'âge de 63 ans, M. Raynald Ouellet conjoint de Mme Lucie Laporte et demeurant à St-Ours.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lucie, les filles de Lucie : Julie Laporte et Sophie Laporte (Claude Cormier); ses frères : Jacques (Johanne Lapierre), Marc-André (Lizette Voyer) et Gaétan (Brenda-Lee Maltais); les petits-enfants de Lucie : Andréa et Élisabeth Cormier; ses filleuls : Francis Ouellet (Kelly Isabelle) et David Roy (Maire-Pier Gervais), son neveu Pascal Ouellet (Virginie Daoust); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laporte : Jean-Barnabé, Pascal, Vincent (Suzanne Belleville), Adèle (Errol Richard), Céline, Jocelyne (Denis Gauthier); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.M. Raynald Ouellet sera exposé au salon :Tél. 450.785.2221 salonsmandeville.com g.mandeville@bellnet.cale vendredi 17 mai de 14h à 17h, de 19h à 21h ainsi que le samedi dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église Immaculée-Conception de St-Ours (2538 Immaculée Conception, St-Ours) le samedi 18 mai à 11h. Suivra l'inhumation au cimetière paroissial.Votre sympathie peut se traduire par des dons faits en sa mémoire à la Société canadienne du cancer. (formulaires au salon.)