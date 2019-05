Lamothe, Jeanne



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Jeanne Lamothe le mercredi 1er mai 2019, à Montréal, à l'âge de 79 ans.Née à Pike River le 23 octobre 1939 et connue par tous comme Jeannot, elle était une femme de coeur, courageuse et tolérante. D'une grande générosité et gentillesse, Jeannot a eu, toute sa vie, pour but d'aider ceux autour d'elle.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs (Jacques, Jocelyn, Céline, Estelle, Girard et Mireille) et leur famille (dont Chantal, fille de Jacques) ainsi que celle de ses soeurs et frères décédés (André, Réjeanne, Claire, Guy-Rolland et Bruno). Elle laisse aussi dans le deuil sa deuxième famille depuis plus de 50 ans, les enfants Prévost (Danièle Suzanne, Michèle, Yves) et leurs enfants, pour lesquels elle a été si importante.Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital général juif pour leurs soins et attentions.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de la neurofibromatose du Québec (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/association-de-la-neurofibromatose-du-quebec/) ou l'Association pulmonaire du Québec. Jeannot appréciait les services de ces organisations et le soutien qu'elles offrent aux personnes atteintes.En l'absence d'une cérémonie, les personnes souhaitant faire un témoignage (carte, photo, lettre, dessin, etc.) peuvent l'envoyer par la poste à D. Prévost, 26 Robinson, Repentigny, QC J5Y 3C3 ou au: dprevost@videotron.ca . Les messages seront intégrés à un coffret souvenir à la mémoire de Jeannot que nous aimions tant et qui restera toujours dans nos coeurs. Jeannot a touché beaucoup de gens de diverses façons et ces témoignages seront très précieux pour la famille.