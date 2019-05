ROY, Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Guy Roy, de Ste-Julie, survenu le 30 avril 2019 à l'hôpital Pierre-Boucher. Entouré des siens, c'est paisiblement que notre père aimant nous a quittés à l'âge de 86 ans.Précédé de sa mère Eva Belanger, de son père Napoléon Roy, de ses six soeurs et huit frères, il laisse aujourd'hui dans le deuil ses enfants Diane (Paul), Paul (Anne-Marie), Chantal (Mark), Joanne et Marc, ses petits-enfants Mathew, Amanda, Allie, Megan, Katelyn et Kelsey, ses trois arrière-petits-enfants, son frère Raymond (Madeleine), Sylvia Van Hee, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 25 mai de 10h à 13h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 8145 ch. de Chambly, St-Hubert (J3Y 5K2)Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour dans la chapelle du complexe.Ceux qui le désirent pourront témoigner leur sympathie en faisant un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca