GAGNON, Marcel



De Louiseville, le 5 mai 2019, est décédé à l'âge de 84 ans et 11 mois, M. Marcel Gagnon, époux de feu Mme Raymonde Pombert.Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs: Rita Lamoureux (feu Jean-Guy Gagnon), Claudette Pombert et Ghislaine Pombert (Jean-Luc Tétreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s samedi à partir de 13h à la140, ST-AIMÉ, LOUISEVILLE819-228-4822 www.richardphilibert.caLa liturgie de la Parole aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 15h à la maison funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Louiseville.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.