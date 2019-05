FAFARD, Réal



Au CHU de Québec, le 21 janvier 2019, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Réal Fafard, fils de feu Amédée Fafard et de feu Germaine Desharnais, demeurant à St-Rosaire.Il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline (Yvon Désorcy), ses neveux et nièces Nicole, Gaétan, Alain, Josée et François et plusieurs ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église, le jour des funérailles, à partir de 13 h. Les funérailles auront lieu, le samedi 18 mai 2019, en l'église de Daveluyville à 14 h. L'inhumation aura lieu le samedi 1er juin 2019 au cimetière de Saint-Rosaire à 11 h.8685, BOUL. DU PARC INDUSTRIELBÉCANCOUR, QC, G9H 3P1Tél. 819-297-2928 Téléc. 819-297-2727Courriel: info@lgastongaudet.ca