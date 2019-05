RICHARD, Thérèse



À St-Eustache, le 17 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants François Boileau, René Boileau (Johanne) et Josée Boileau (Jocelyn), ses petits-enfants Émilie, Justine-Rachel, Léandre, Cédrick et Myriam, ses frères et soeurs Pierre, Gilles, Denise et Colette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 25 mai de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs Sercan serait apprécié.