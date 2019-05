BARRETTE EMERY, Jacqueline



À l'Hôpital de Charles-Lemoyne, le 11 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jacqueline Barrette Emery, épouse de feu Jean-Paul Emery.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Martine), Hélène (Denis), Richard (Ilona), Danielle, Céline (Raymond) et Jocelyne, ses petits-enfants, Mariline (Yannick), Hugo (Véronique) ,Laurence, Gabrielle (Patrick) et Alexis (Roxanne), son arrière-petit-fils Victor, ses soeurs, Laurette et Lise (Jacques) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mai 2019 de 13h30 à 17h30, au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu le dimanche 19 mai 2019 à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Barrette Emery.