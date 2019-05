COURCHESNE-CLAING

Julienne



À Saint-Hyacinthe, le 30 avril 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Julienne Courchesne, épouse de feu Léon Claing, demeurant à Saint-Hyacinthe.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Colette, Diane, Danielle, Louise (Pierre Lincourt), Anne-Marie (Mario Graveline) et Sylvain (Aline Fortin), ses 13 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, également sa soeur Monique, plusieurs belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Mme Julienne Courchesne-Claing sera exposée le vendredi 17 mai 2019 de 19h à 21h30 au :900 AVENUE BOURDAGES NORD(coin Dessaulles) SAINT-HYACINTHETél: 450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu le samedi 18 mai 2019 à 14h30 en l'église paroissiale de Sainte-Rosalie, suivra l'inhumation au cimetière de la Cathédrale. Samedi ouverture des salons à midi.La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Honoré-Mercier et de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe pour leur dévouement et leurs excellents soins.