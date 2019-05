Je sors, je reste

Coup de cœur

Balado

Les bons dimanches : Olivier Bernard et Jean-Philippe Cyr

Photo courtoisie

À travers son balado Les bons dimanches, l’humoriste Simon Delisle reçoit chez lui deux humoristes ou personnalités publiques et leur propose leurs mets préférés. Une discussion d’environ une heure s’ensuit, sur des enjeux souvent bien variés, proches de la réalité des invités, et dans une ambiance toujours très chaleureuse qui invite aux confidences. Pour ce balado, Olivier Bernard, alias Le Pharmachien, et le cuisinier végane Jean-Philippe Cyr se joignent à la conversation.

En ligne depuis le 10 février

Je sors

Conférence

Ma-Nee Chacaby

Photo courtoisie

Auteure du livre Un parcours bispirituel, Ma-Nee Chacaby, aînée ojibwé-crie lesbienne, sera de passage à Montréal pour deux conférences. Elle abordera notamment les effets structurels et durables présents au cœur des logiques coloniales et discutera des violences qui en résultent vis-à-vis des femmes autochtones.

Ce soir à 17h30 à la librairie L’Euguélionne, 1426 rue Beaudry

Festival Santa Teresa

Alaclair Ensemble

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival Santa Teresa qui se déroule sur la Couronne Nord à Sainte-Thérèse, la formation hip-hop Alaclair Ensemble sera en concert au Local 41 pour présenter les chansons de son tout nouvel album Le sens des paroles. Un service de navettes est également offert pour transporter les résidents de Montréal vers le site principal du festival.

Dimanche soir à 23h au local 41, 41 rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse

Théâtre

Néon Boréal

Photo courtoisie

Créé par les auteurs Louis-Philippe Roy et Josianne T Lavoie, le projet Néon Boréal représente une véritable expérience audio-immersive, un projet de balado-théâtre, à travers laquelle un épisode différent sera présenté sur trois soirées à partir d’aujourd’hui. Inspirés des États-Unis et d’une réflexion sur le pays, les trois épisodes seront par la suite disponibles en ligne sur la plateforme de diffusion Transistor Média.

À partir de ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

Exposition

Prendre place

Photo courtoisie

Le Montréal, arts interculturels (MAI) présente ce soir et jusqu’à samedi l’événement Prendre place, une série de performances artistiques qui tente de donner une place aux pratiques artistiques peu représentées ou marginalisées. Six artistes internationaux provenant de diverses communautés présenteront des œuvres notamment pour engager des conversations sur les thèmes de l’identité et l’espace.

Ce soir à 20h et jusqu’à samedi au Montréal, arts interculturel (MAI), 3680 rue Jeanne-Mance

Danse

Parlami d’Amore

Photo courtoisie

Mettant en vedettes 7 chorégraphies provenant de tout autant de chorégraphes, le spectacle Parlami d’Amore rassemble ces œuvres dont la matière première devait être l’amour. Des grands noms de la danse contemporaine, dont Douglas Lee et quatre danseurs des Grands Ballets qui se sont joints au programme en tant que chorégraphes, ont ainsi relevé le pari de créer une œuvre autour de ce sujet si profondément universel.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Je reste

Télé

La parole aux arbres

Photo courtoisie

Réalisé par Ryszard Hunka, ce documentaire de 60 minutes dresse le portrait d’un des plus grands territoires forestiers du monde, la forêt boréale. Un film qui permet de comprendre la vie secrète des arbres, leur importance prédominante dans la régulation de la vie terrestre et qui s’interroge sur leur leur adaptation au réchauffement climatique.

Présenté ce vendredi à 20h sur ICI Explora

EP

Hemenetset pt.01

Photo courtoisie

Nouvel EP de la chanteuse et violoncelliste de renommée internationale Jorane, Hemenetset pt.01 représente la première étape d’un grand projet exploratoire pour l’artiste. Quatre pièces sont présentées à travers ce nouvel opus, jumelant de façon élégante des sonorités plus expérimentales à la voix chaleureuse de Jorane.

Disponible depuis le 3 mai

Livre

Les retranchées

Photo courtoisie

Nouvel essai de l’auteure Fanny Britt, Les retranchées aborde le grand thème de la famille en tentant de décortiquer ses axes bienveillants tout comme ses travers les plus néfastes. L’auteure y aborde notamment les questions de l’exploitation de la famille à des fins néolibérales, l’avenir des garçons et la place des femmes sans enfants dans l’idéal collectif.

En librairie depuis le 14 mai