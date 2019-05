Jonathan Malo: dédier sa vie au baseball

L’ancien joueur d’avant-champ des Capitales de Québec Jonathan Malo évolue maintenant pour les Brewers de Montréal de la Ligue de baseball majeur du Québec. Son amour pour le baseball est toujours aussi présent.

Celui qui a joué 639 matchs dans les mineurs pour les filiales de l’organisation des Mets de New York a décidé de rentrer chez lui, à Québec, en 2012, pour évoluer avec les Capitales. Il venait avec sa nouvelle équipe, les Brewers, affronter ses anciens coéquipiers.

«C’est toujours plaisant de revenir au Stade Canac où ça sent le baseball, a mentionné Jonathan Malo. Nous sommes ici (les Brewers) pour essayer de donner une bonne opposition aux Capitales, pour qu’ils se préparent bien pour le début de la saison.»

Prêt à aider

Malo qui a porté les couleurs du Canada pour la Classique mondiale de baseball en 2013 et 2017, est même venu en aide à son ancienne équipe la saison dernière. Malo a accepté l’invitation de Patrick Scalabrini de revenir au jeu pour quelques matchs, puisque plusieurs joueurs étaient à l’écart pour cause de blessure.

«Ça fait 2 ans que si des joueurs se blessent, je suis prêt à aider l’équipe et Pat (Scalabrini, l’entraîneur) est au courant qu’il peut m’appeler à tout moment, a noté l’ex-joueur de troisième but. J’ai un emploi du temps un peu plus serré, mais je suis toujours prêt à aider les Capitales.»

Toujours impliqué

Avec l’aide de son ami Patrick Scalabrini, Jonathan Malo a lancé le magasin Baseball 360, à Québec. Un magasin entièrement dédié aux pièces d’équipements de softball et de baseball.

«Je suis encore dans le baseball à 100%. Nous vendons toutes les pièces d’équipement. N’importe qui peut venir frapper des balles et découvrir ce sport!» a dit la fierté de Saint-Roch-de-L’Achigan.

Plus beaux souvenirs

L’ancien joueur des Capitales a remporté deux championnats de la ligue Can-Am avec la concession québécoise. Malo a aussi remporté un titre pendant son passage dans les mineurs avec l’organisation des Mets. Remporter les grands honneurs fait partie de ses plus beaux souvenirs en carrière.

«Gagner des championnats, je t’avoue que ce sont mes plus beaux souvenirs dans le monde du baseball. Que ce soit à Québec ou aux États-Unis. J’ai aussi de très bons souvenirs de mes passages avec l’équipe canadienne, nous avons remporté quelques médailles», a souligné l’ancien numéro 15 des Caps.