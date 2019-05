La soirée-bénéfice VIP du Théâtre du Rideau Vert, sous la coprésidence d’honneur de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et de Marie-Claude Boisvert du Mouvement Desjardins, est le principal événement-bénéfice de l’année qui permet au Théâtre de continuer à offrir une programmation de haut calibre et de demeurer un chef de file de la culture à Montréal.

Photos Toma Iczkovits