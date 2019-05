Les «podcasts» de vos vedettes préférées

Peut-être vous demandez-vous en quoi consiste un podcast? C'est une émission radio en différé que l’on peut écouter à tout moment, que ce soit en attendant le bus, dans l’avion, ou même pendant qu’on se prépare pour aller à une date.

En utilisant des applications comme QUB Radio ou Apple Podcast, il est possible de télécharger les enregistrements audio et d'y avoir accès partout, sans même avoir besoin de wifi ou de ligne cellulaire.

Il est également possible de s’abonner à certains podcasts et de recevoir une notification lorsqu’un nouvel épisode est disponible. Parfois, quelques balados sont aussi publiées sur YouTube pour pouvoir voir les artistes discuter de sujets chauds et d’actualité.

D’ailleurs, certaines célébrités québécoises nous offrent l’opportunité de les écouter à toute heure du jour dans leur chaîne de baladodiffusion.

Voici les podcasts québécois à écouter dès maintenant:

Mike Ward sous écoute

Mike Ward et des humoristes invités discutent en direct du Bordel Comédie Club. Ils jasent de tout et de rien sans censure et c’est ce qu’on aime de ce balado; sans filtre et sans tabou.

Les bons dimanches

Ce podcast rassemblant des invités autour de leur repas préféré est parfait pour rire un brin et surtout, profiter du moment avec des panélistes tendances. Présenté et animé par l’humoriste Simon Delisle, ce balado vaut la peine d’être téléchargé plus d’une fois!

Deux hommes en or

Abordant des thèmes exclusifs et les événements marquants de la scène médiatique, culturelle, sportive et politique, Pierre-Yves Lord et Patrick Lagacé ne se gênent pas pour poser un regard humoristique et pointu sur les moments forts de la semaine.

Wagner

L’humoriste Guillaume Wagner a lancé son podcast en septembre dernier et il reçoit des invités pour parler de scandales, de showbiz et de tout ce qui nous intéresse! Il nous réserve un bel amalgame de contenu drôle, cocasse et intéressant.

Y’a du monde a messe

Animé par nul autre que Christian Bégin, Y’a du monde a messe prend le concept religieux pas trop au sérieux en proposant à chacun de leur invité de passer au confessionnal et de mentionner un petit péché. Aussi, chaque invité est accueilli par une chorale gospel avant de commencer l’émission.

Notre média propose aussi plusieurs balados, certains pilotés par des vedettes québécoises, d'autres nons, mais tout aussi intéressants, divertissants ou encore sérieux; suffit de savoir ce qu’on désire écouter!

Nos «préfs» au bureau:

Devine qui vient souper?

Richard Martineau et Sophie Durocher reçoivent à souper. Ils ne sont pas bons aux fourneaux, mais ils savent comment cuisiner leurs invités! Les rencontres donnent lieu à des conversations plus qu'intrigantes.

Synthèses Saison 1 - Le cas Valérie Leblanc

La découverte du cadavre de Valérie Leblanc, retrouvée brûlée et mutilée dans un boisé derrière le Cégep de l'Outaouais en 2011, a secoué la ville de Gatineau. Sept ans après l’évènement macabre, le meurtrier court toujours et la famille de la victime n’arrive pas à faire son deuil. Cette série de 5 épisodes fait la synthèse de l’enquête pour tenter de mieux comprendre ce qui s’est réellement passé.

En 5 minutes

Publié du lundi au vendredi dès 6h, d'une durée de 5 minutes sur des sujets de science, d'actualité et d'histoire vulgarisés et inspirés de la chronique dans le Journal de Montréal, ce balado nous permet de dormir plus intelligent chaque jour!

