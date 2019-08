4 vins pour un mariage ou une grande réception

Des centaines de personnes m'écrive à tous les printemps pour me demander de choisir des vins pour leurs mariages mais également pour des méchouis et autres grandes réceptions estivales. Les gens veulent des bouteilles pas chères pour ces réceptions de nombreux convives. Je vous présente : 1 vin mousseux, 1 blanc ainsi que 2 rouges tous à moins de 15 $. Santé!

Un bulle ibérique qui ne vous fera pas honte devant vos invités!

Cava Brut Reserva

Clos Amador - Pere Ventura

Catalogne - Espagne

Code: 12888182

Prix: 14.95 $

Disponibilités: 100 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Ce mousseux espagnol allie vigueur, énergie et gourmandise. Sans se péter les bretelles en se prenant pour un grand Champagne millésimé, le vin est fort agréable et d'une efficacité exemplaire. Les hors-d'oeuvres et autres canapés de bienvenu lui conviendront très bien. Une bouteille à boire dans les 2 ans suivant son achat.

Un blanc d'Europe de l'Est à la fois digeste et passe-partout!

Furmint 2017

Château Pajzos

Tokaji - Hongrie

Code: 860668

Prix: 14.50 $

Disponibilités: 200 succursales en province

Servir à 9-10 degrés.

Ce vin hongrois est exclusivement fait du cépage furmint. Il s'agit d'un produit au profil frais, floral et épuré. Il se faufilera fort bien à table autour des plats à base de poisson, fruits de mer, pâte feuilletée ainsi que sur de nombreux fromages de chez nous. Profitez de ses vertus en l'ouvrant dans les 2-3 années à venir.

Un rouge sud-africain à petit prix qui est d'une efficacité exemplaire!

Red Blend 2017

The Curator - Adi Badenhorst

Malmesbury - Afrique du Sud

Code: 12819435

Prix: 13.35 $

Disponibilités: 150 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

SVP ne malmenez pas vos papilles et celles de vos invités en leur servant une douteuse piquette qui vous fera faire la grimace lors de cette journée qui est supposé être la plus belle de votre vie... Votre mariage! Vous ne voulez pas non plus briser votre cochon en achetant des dizaines de flacons à 20 ou 30 $ l'unité. Voici donc une excellente alternative à petit prix pour vous. C'est un rouge entrée de gamme d'Afrique du Sud fait de plusieurs cépages qui est tout à fait recommandable pour son rang. Il accompagnera de nombreux plats à base de tomate ainsi que des grillades barbecue. Consommez-le dans les 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

Un véritable petit bijou du Sud de la France à seulement 13$!

Pays d'Oc 2017

Cap au Sud - Cazes

Languedoc - France

Code: 12829051

Prix: 13.15 $

Disponibilités: à venir dans les prochains jours

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un assemblage de syrah et de mourvèdre qui ne «goute vraiment pas 13 piasses»! Il s'agit d'un rouge gourmand, sudiste et généreux qui charme et plait par ses agréables parfums méditerranéens. Vous ne toucherez assurément pas le firmament languedocien en le buvant mais le produit est franchement bon pour sa très modeste facture. Les brochettes d'agneau ou de bœuf bien garnies de poivrons multicolores lui iront à ravir. Tirez-lui le bouchon dans les 2-3 ans.