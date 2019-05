Avec pas moins de 249 nouvelles bières au Mondial de la bière, il peut être difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à vous démêler, le 24 Heures vous propose le portrait des six microbrasseries qui participeront à l’événement pour la première fois cette année en plus de vous suggérer quelques-unes de leurs bières à essayer.

BrewLab

Ce pub situé dans l’État de Rio de Janeiro souhaite promouvoir la culture brassicole dans leur pays. Le Brésil n’étant pas La Mecque des microbrasseries comme le Québec, le BrewLab cherche à éveiller la curiosité des Brésiliens envers la bière. Les brasseurs passionnés se font un devoir de créer des produits houblonnés innovateurs.

Bières à essayer

• RIP – Porter impérial – 11,2 %

Cette bière d’inspiration russe a été vieillie en fût d’amburana, un arbre brésilien. Des arômes de cacao s’immiscent dans ce produit aux goûts complexe.

• Aristocrat – Vin d’orge – 10 %

Ce produit rend hommage au vin d’orge anglais classique. Il est fabriqué avec du malt Maris Otter directement d’Angleterre.

• Haze Baze – Pale Ale – 5,6 %

La Haze Baze est la première bière d’inspiration de la Nouvelle-Angleterre, brassée au BrewLab. Elle est modifiée selon les humeurs du brasseur avec des essences variées.

Au caveau des Trois-Pistoles

Cette microbrasserie du Bas-du-Fleuve s’est installée dans l’ancien caveau à patates de Trois-Pistoles en mai 2017. Trois brasseurs sont à la tête de l’endroit. Ils tentent de créer des bières surprenantes qui plairont aux amateurs et chaque produit est relié à une histoire locale. Il s’agit d’un beau mariage bière et culture puisque les brasseurs ont aussi acquis la Maison de l’écrivain et la Librairie de l’écrivain et y promeuvent entre autres les œuvres de Victor-Lévy Beaulieu.

Bières à essayer

• Mon Minou – Ale blonde – 4,5 %

La boisson idéale pour « prendre un verre de bière mon minou » ! Cette ale blonde d’inspiration kellerbier aux arômes floraux sait étancher la soif.

• La Bavarde – India Pale Ale – 6 %

Cette bière de style anglais a un petit goût de fumé pour rappeler la Forge à Bérubé, aujourd’hui utilisée comme salle de spectacle à Trois-Pistoles.

• La Picarde – Bière de garde – 8 %

Ce nectar houblonné est brassé avec de l’orange. Elle présente des touches de céréales caramélisées qui s’harmonisent à merveille avec l’agrume.

4 Origines

Située dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, la microbrasserie 4 Origines a ouvert ses portes en avril l’année dernière avec comme objectif de faire rayonner la communauté locale. Les entrepreneurs derrière l’établissement se font un devoir de faire découvrir le processus de brassage aux curieux tous les samedis midi. De plus, ils collaborent avec des entreprises locales pour créer des bières aux saveurs d’ici.

Bières à essayer

• Côté Canal – Indian Pale Ale – 4,2 %

Cette bière devrait plaire à tous les amateurs de houblons, mais aussi aux autres. Elle est faible en alcool, mais bien goûteuse.

• Apriknot – Thé Pale Ale – 5,5 %

Ce produit a été brassé avec du thé aux abricots. Il présente donc des notes fruitées sans exagération, ainsi qu’une bonne petite touche d’amertume.

• Caffiend – Cappuccino Stout – 5,8 %

Cette stout a été brassée avec du café pour une boisson aux notes de torréfaction, de chocolat et de moka.

Microbrasserie Au Frontibus

Cette microbrasserie située au cœur du village de Rivière-au-Renard dans la région de la Gaspésie s’inspire de la nature qui l’entoure pour créer ses bières. Ainsi, on retrouvera à leur kiosque des bières fabriquées avec du chaga, des pousses de conifères, du thé du labrador, des baies d’églantier ou encore du miel gaspésien. La Microbrasserie Au Frontibus, qui a amorcé sa production en 2017, a deux séries de bières : belge d’abbaye et anglaise.

Bières à essayer

• Tripel Forestière – Bière épicée extra-forte - 9,2 %

Cette bière d’inspiration belge est fabriquée avec divers ingrédients de la forêt boréale : le chaga, le thé du labrador et le poivre des dunes.

• Blanche de Fox – Bière à wit à l’églantier – 4,8 %

Ce produit de la série belge d’abbaye est rafraîchissant à souhait et très doux en amertume. Il est fait avec des baies d’églantier et des canneberges.

• Saison au Trèfle Rouge – Saison – 6,5 %

Ce nectar houblonné est légèrement épicé avec un goût floral bien balancé. Elle est restée 6 semaines en salle chaude plutôt que les 2 habituelles.

Ô quai des brasseurs

Installé au bord du fleuve St-Laurent à Bécancour depuis juin 2017, la microbrasserie Ô quai des brasseurs offrira une belle sélection de leurs boissons houblonnées au Mondial de la bière. Les brasseurs réservent d’ailleurs une surprise aux festivaliers avec une bière qui n’a pas encore été dévoilée.

Bières à essayer

• La P’tite dernière – Lager – 5 %

Cette bière est brassée avec du riz ce qui lui donne des arômes de riz cuit. Elle est très rafraîchissante avec sa petite touche de houblon.

• La P’tite Floride – India Pale Ale – 6,7 %

Ce produit est inspiré par les IPA de la Nouvelle-Angleterre. On y retrouve un goût d’agrumes qui se mêle bien à l’amertume de cette bière.

• La Brambasi – Belge – 5 %

La framboise est bien présente dans cette bière de type belge sans être trop sucrée. Une belle bière aux teintes rose-rouge parfaite pour l’été !

Prison City Pub & Brewery

Les passionnés de bières Marc et Dawn Schulz sont derrière ce projet situé à Auburn dans l’État de New York. La microbrasserie est ouverte depuis 2014 et a déjà remporté de nombreux prix pour ces différentes bières faites autant que possible avec des produits locaux.

Bières à essayer

• BBA Wham Whams – Stout impériale – 11 %

Cette bière est presque comme un dessert avec ces arômes de crème glacée au chocolat et noix de coco. Elle a été vieillie 13 mois en fût de bourbon.

• Crispy Boys – Lager – 3,9 %

Ce produit est brassé avec du riz au jasmin qui lui donne un beau côté floral. Son faible taux d’alcool lui apporte une belle légèreté.

• Bleek Worden – Belge – 5,4 %

La médaille d’argent du 2015 Great American Beer Fest est inspirée des bières belges. Elle présente des petites touches de fruits et d’épices.

Nouveau lieu et nouvelles dates pour célébrer la bière

Le Mondial de la bière a décidé de revenir un peu à ses origines pour sa 26e édition en ramenant l’événement à la fin du mois de mai.

Le festival aura lieu du 22 au 25 mai et se tiendra à la Gare Windsor.

« Dans le début de notre existence comme événement, on était souvent au mois de mai. C’est une date qui nous convient, parce qu’on est un des premiers festivals de l’été, on est avant la période où les brasseurs sont vraiment débordés quand il commence à faire chaud et on évite aussi d’être en même temps que d’autres festivals », raconte Jeannine Marois, la PDG et cofondatrice du Mondial de la bière.

Tenant fermement au mois de mai, les organisateurs ont dû chercher un autre lieu puisque le Palais des congrès, où a lieu l’événement depuis plusieurs années, n’était pas libre. Après une analyse de tous les lieux disponibles, la Gare Windsor est apparue comme l’endroit idéal.

« C’est un lieu qu’on connaît quand même parce qu’on a été là de 2002 à 2010, souligne Mme Marois. La Gare Windsor donnera un côté plus intimiste lors de la programmation musicale en soirée. On pense que ça va créer une ambiance. On l’a déjà vu dans le passé, c’est un site qui est très agréable pour se promener », ajoute-t-elle.

420 bières en tout

Cette année, il y aura un total de 420 bières au festival. La cofondatrice du Mondial de la bière suggère d’ailleurs de prendre le temps d’aller voir la liste des produits avant de venir sur le site de l’événement.

« Allez sur le site internet et faites-vous une liste. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des questions. Ça vous permettra de vivre une meilleure expérience sur place », insiste Mme Marois.