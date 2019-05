PERREAULT, Robert



Au CHRDL de Joliette, le 13 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Robert Perreault, époux de feu Paula Bélair, demeurant à Chertsey.Membre fondateur du Conseil des Chevaliers de Colomb de Chertsey, il fut un homme très impliqué dans sa communauté.Précédé de ses enfants Alain, Odette, Sylvain et Josée, le défunt laisse dans le deuil sa compagne de vie, Paulette Léveillé Galarneau, son fils Jean-Luc (Line Regis), ses petits-enfants Mathieu, Véronique, Annik, Jimmy, Olivier, Marie-Belle et leur conjoint(e), son arrière-petit-fils Xavier, ses belles-filles France Perreault et Gisèle Cholette, son beau-fils Jean Starnino, sa soeur Paula, les enfants et petits-enfants de sa compagne de vie, ses neveux, nièces, ses frères Chevaliers de Colomb de Chertsey et de l'Assemblée Barthélémy Joliette, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le lundi 20 mai à compter de 10h, suivi de la liturgie à 15h30 à la résidence funéraire de la7475, RUE CURÉ PARÉCHERTSEYDirection funéraire:Gaston Pothel 450-882-9604