Agenda du week-end

Festival Métro Métro

Samedi et dimanche, de midi à 23 h, au Parc olympique, on pourra assister au Festival Métro Métro, du rap, du hip-hop, du R&B et de la musique latine. À savoir : 19K y vont, 37K sont intéressés !

Au musée Pointe-à-Callière

Samedi, en l’honneur du jour de la fondation de Montréal, on paiera le montant qu’on voudra pour entrer au musée Pointe-à-Callière. On y présente actuellement Dans la chambre des merveilles et le spectacle multimédia Générations. Pour l’occasion, des circuits guidés spéciaux nous permettront de découvrir l’exposition Ici a été fondée Montréal. C’est en effet le 17 mai 1642 que Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance ont fondé Ville-Marie. Il y aura aussi des rabais tout au long du week-end.

Ellipses, avec Jordi Bonet

Jusqu’au 2 juin, au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny, on présente Ellipses, une exposition des artistes Jordi Bonet, Huguette Bouchard-Bonet et Laurent Bonet. Il s’agit d’un hommage à cette famille d’artistes de racines catalanes. Jordi Bonet est le sculpteur et muraliste qui avait inscrit l’appel de Claude Péloquin sur une murale du Grand Théâtre de Québec : « Vous êtes pas écœurés de mourir bande de caves ! C’est assez ! » Il a également conçu la murale de la station de métro Pie-IX : Citius, Altius, Fortius. Huguette Bouchard-­Bonet est céramiste, tandis que Laurent Bonet est un artiste multidisciplinaire.

►Entrée libre, du mardi au vendredi, de 13 h à 17 h, le samedi et le dimanche, de 10 h à 17 h.

Le PikNic Électronik

Dimanche, de 14 h à 22 h, le PikNic Électronik amorce sa nouvelle saison au parc Jean-Drapeau. Comme c’est une longue fin de semaine, il y aura aussi des spectacles lundi, de 14 h à 21 h 30.

Tarifs : 16 $ et 18,50 $. N'oubliez pas non plus le Marché de fleurs d'Hochelaga, à la Place Simon-Valois­­­, samedi, dimanche, lundi. Il y aura une envolée de papillons samedi à 13 h.

Le Mondial de la bière

De mercredi prochain, le 22, au dimanche 25, de 11 h à 23 h, à la gare Windsor, aura lieu le Mondial de la bière, le plus important festival de bières internationales en Amérique. On pourra goûter 420 bières qui proviennent de dix pays.

