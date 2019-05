Au diable, les Patriotes!

Dimanche dernier, le gala Artis s’est déroulé avec splendeur et respectabilité. Mais le choix musical anglicisant me donnait parfois l’impression que je n’étais plus au Québec. Et au milieu de cette assemblée, nous retrouvions Nathalie Roy, ministre responsable de la langue française, obligée d’écouter cette avalanche de chansons anglo-américaines.