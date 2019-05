Bryce Harper n’inquiète pas les Phillies

Les Phillies ont dépensé une petite fortune pour faire l’acquisition de Bryce Harper sur le marché des joueurs autonomes et même si le voltigeur de 26 ans ne connaît pas le début de saison espéré, la troupe de Philadelphie est loin de regretter son investissement.

En 43 matchs et 154 présences au bâton officielles, Harper, qui a signé un contrat de 13 ans et 330 millions $ avant la saison, n’a claqué que sept circuits et affiche une moyenne au bâton de ,221.

C’est toutefois la grande quantité de retraits au bâton dont il est victime qui en inquiète certains. Harper a été passé dans la mitaine 58 fois, le plus haut total des majeures, à égalité avec Joey Gallo, des Rangers du Texas.

«Je n’aime pas les retraits au bâton, mais quand il y a un bon équilibre entre ces retraits et les buts sur balles, c’est correct», a expliqué le directeur général des Phillies, Matt Klentak, au site philly.com plus tôt cette semaine.

Déjà vu

Klentak croit d’ailleurs que Harper a tous les outils pour se sortir de sa léthargie.

«Il a connu une séquence semblable l’an dernier, a-t-il dit. Les bons joueurs sont capables de s’en sortir. Une des choses que j’aime à propos de Bryce, c’est que même lorsqu’il a des ennuis offensivement, il continue d’aller chercher des buts sur balles.»

«C’est difficile pour un joueur qui a la patience de Bryce de connaître une longue séquence difficile, a-t-il ajouté. Même s’il ne frappe pas la balle autant qu’il le voudrait, il atteint tout de même les sentiers et il a un impact positif sur notre club.»

Harper est d’ailleurs deuxième dans le baseball majeur pour le nombre de buts sur balles. Il en a soutiré 33 depuis le début de la campagne.

Dans un revers de 11 à 3 contre les Brewers de Milwaukee, jeudi, il a obtenu un simple. Il a aussi été retiré une fois au bâton.