CONSTANTINEAU, Robert

"Bob"



À Montréal, le 15 mai 2019, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé Robert Constantineau, époux de Monique Lévesque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Jacques, ses belles-soeurs, Claudette, Lise et Diane, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 16 mai 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h, vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 17 mai 2019 à 11h en l'église de La Visitation 1847, boul. Gouin E., Montréal.Un merci particulier au Dr Clément Déziel et son équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.