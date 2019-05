Disparition: un ado de 14 ans manque encore à l’appel à Laval

LAVAL – Un jeune de 14 ans qui avait fugué plus tôt ce printemps est de nouveau porté disparu à Laval.

El Alaoui Benchad Ilyasse n’a pas été revu depuis le 12 mai, lui qui, pendant un mois, avait été porté disparu le 2 avril et dont la nouvelle de son retour avait été communiquée par la police de Laval le 1er mai dernier.

L’adolescent a des connaissances dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, et pourrait s’y trouver, a précisé le corps policier, en ajoutant que sa famille craint pour sa sécurité en raison de ses fréquentations.

Le jeune homme s’exprime en français. Il mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 68,2 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns bouclés attachés et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un jogging bleu foncé et des souliers blancs de marque Jordan.

Toute information permettant de retracer ce jeune homme sera traitée confidentiellement par la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911. Le numéro de dossier à mentionner est LVL 190512057.