Encore le bordel au Fonds vert

Le vérificateur général du Québec a dû reporter son audit du Fonds vert, en raison d’une chicane interne entre le Conseil de gestion du fonds vert et le ministère de l’Environnement.

«Des lacunes relevées dans nos audits [de 2014] sont toujours existantes et de nouvelles situations problématiques relatives à la gestion du Fonds vert ont été observées depuis sa réforme», a déploré le commissaire au développement durable, Paul Lanoie, dans son rapport déposé jeudi à l’Assemblée nationale. M. Lanoie relève de la vérificatrice générale du Québec.

Ce n’est pas la première fois que le VG critique la gestion du Fonds vert. En 2014, il avait publié un rapport cinglant sur l’incapacité du Fonds à s’assurer que les sommes dépensées permettaient réellement de réduire les gaz à effet de serre au Québec.

En 2016, le VG jugeait que le ministère de l’Environnement et le ministère des Transports n’avaient pas fait de suivis appropriés à ses recommandations.

Chicane

Et le VG découvre aujourd’hui que le conseil de gestion du Fonds vert, créé pour y faire le ménage, est en chicane avec le ministère de l’Environnement quant à «l’interprétation des rôles et responsabilités respectifs» des deux organismes. Des avis juridiques ont été demandés de part et d’autre.

«Près de cinq ans après la publication de notre rapport, nous ne pouvons que nous désoler de cette situation!», souligne M. Lanoie en se permettant un point d’exclamation.

Des milliards payés par les automobilistes

Rappelons que le Fonds vert a été créé en 2006 pour lutter contre les changements climatiques et qu’il a accumulé près de 6 milliards dans ses coffres. Une bonne partie de ses sommes a été payée par les automobilistes lorsqu’ils font le plein d’essence.

«Les sommes considérables recueillies servent à financer des mesures liées à la lutte contre les changements climatiques [...]. De tels objectifs sont incontournables dans toute société préoccupée par le bien-être de ses citoyens et de la planète.» note M. Lanoie.

Il juge la situation «préoccupante». La chicane entre le Conseil de gestion et le ministère «peut nuire à la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de notre audit [de 2014]». Dans un tel contexte, nous avons décidé de ne pas procéder maintenant à l’évaluation complète demandée par la Commission».