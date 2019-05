Francisco Randez explique pourquoi il ne souhaite pas être papa

Francisco Randez s’est ouvert au sujet de son couple et de sa future vie de famille au magazine Échos Vedettes.

C’est que le chroniqueur de Sucré Salé a révélé que pour lui, la paternité n’a jamais été dans ses plans.

«J’adore les enfants, la plupart de mes amis en ont. Je pense, par exemple, à mon cousin, que j’adore: il vit à Lorraine avec sa femme et leurs trois enfants. Nos quotidiens sont totalement à l’opposé et pourtant, il est un des êtres les plus précieux dans ma vie. Mais la paternité, ce n’est pas pour moi, et cette décision est le fruit d’une longue réflexion. Je pense qu’on vit à une époque où chacun est libre de faire ses choix, sans jugement.»

On se souvient que Francisco Randez a annoncé qu’il était nouvellement en couple en février dernier, à l’occasion de la Saint-Valentin. C’est Ariane Brien Chicoine de Salty Souls, une entreprise de surf, qui est l’élue de son cœur.

