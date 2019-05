H&M va avoir un programme de fidélité comme Sephora et ça s’annonce prometteur

Les programmes de fidélité sont de plus en plus populaires auprès des marques et le dernier à en créer un est nul autre qu'H&M!

Le géant de mode suédois vient tout juste de lancer le programme H&M Membre qui promet plein de récompenses aux clients fidèles à la marque. Un peu dans le même esprit que la fameuse carte Sephora Insider, celle du H&M offrira des offres selon le nombre de points cumulés.

Les clients en ligne ou en magasin qui adhèrent au programme H&M Membre pourront profiter de l’offre de bienvenue (qui est un rabais de 15% sur tous ses achats!) et vont gagner 1 point pour chaque dollar dépensé En gros, plus vous avez des points, plus les récompenses sont grosses!

Parmi les avantages des membres réguliers, on retrouve des offres spéciales (mais on ne sait pas exactement quoi!), une offre pour leur fête, l’accès à des événements spéciaux et la livraison gratuite pour les commandes en haut de 50$.

Si vous arrivez à cumuler 600 points, vous atteignez le statut PLUS et ça vous donne encore... plus! : livraison toujours gratuite, offres VIP etc. On a hâte de savoir exactement ce que seront ces fameuses «offres». Rabais? Cadeaux? À suivre!

Pour avoir le 15% de rabais sur votre commande, vous devez vous inscrire par ici entre le 16 et 26 mai. Vous allez pouvoir utiliser votre rabais pour magasiner la awesome collection inspirée par Stranger Things!

