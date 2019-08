«Je reviens chez nous»: un spectacle musical 100% québécois et francophone!

Les grands succès de la chanson québécoise francophone sont entre bonnes mains. En voix, Gabrielle Destroismaisons, Marc-André Fortin, Jean-Philippe Audet, Frédérique Mousseau et Simon Fréchette-Daoust sont en pleines répétitions, à Montréal, de la revue musicale Je reviens chez nous qui sera jouée cet été à L’Assomption et Victoriaville.

Pour plus d’information, visitez: https://jerevienscheznous.com/

Travaillant pour la première fois sur un même projet, les cinq interprètes nagent déjà tout naturellement dans un catalogue riche composé de près de 90 pièces. Leur menu musical est costaud. Il comprend des hymnes incontournables de Jean-Pierre Ferland (Je reviens chez nous), Claude Dubois (J’ai souvenir encore), Louise Forestier (Dans la prison de Londres), Yvon Deschamps (Aimons-nous) ainsi que René et Nathalie Simard (Tourne la page).

De beaux défis

Vedette de plusieurs revues musicales comme Cocktail et Blue Suede Show au cours des dernières années, Gabrielle Destroismaisons fera entre autres sentir sa présence en revisitant Tous les cris les S.O.S., popularisée par Marie Denise Pelletier. Une fois de plus, elle dit être sortie de sa zone de confort et avoue s’être dépassée pour ce classique.