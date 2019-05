L’art de se vendre en deux minutes

Trois startups de Québec ont remporté des bourses Pierre-Péladeau totalisant 4 500$ pour leur participation à la tournée Startupfest 2019 qui s’est arrêtée mercredi dans la capitale nationale.

La première place est allée à Umaneo qui s’est vu remettre une bourse de 2500$ pour la présentation d’Hélène-Sarah Bécotte. En plus de cette bourse, l’entreprise se mérite une place au sein de la compétition Startupfest qui sera présentée à Montréal en juillet.

Les deux autres entreprises, qui se sont démarquées parmi les quinze participants, sont Pattes Vertes (2e place), qui repart avec une bourse de 1000$, et Kanevas (3e place) qui obtient aussi une bourse de 1000$.

Le point culminant de la tournée aura lieu à Montréal du 9 au 12 juillet, où des prix et des opportunités d’investissement de plusieurs milliers de dollars seront à gagner.

Une zone sera réservée aux participants qui désirent rencontrer les responsables des technologies de l’information de 500 entreprises fortunées.

«C’est un important rassemblement dans l’univers des entreprises technologiques en démarrage qui regroupe 3 000 personnes», a indiqué Sébastien Tanguay, directeur de l’incubateur Le Camp qui est l’organisateur de l’avant-match, présenté à Québec mercredi.

Depuis quelques années, Le Camp organise une délégation de Québec pour prendre part au Startupfest.

«La première année, on était une douzaine d’entrepreneurs. L’an dernier, on était 75 et cette année, nous serons plus de cent personnes à participer à ce grand rassemblement international», souligne-t-il.

L’événement est conçu pour offrir des opportunités de réseautage et d’investissements. Rencontres, conférences et concours de présentations seront au programme.

«Le pitch est un élément au cœur de la culture des startups et c’est très court. Hier (mercredi), c’était deux minutes de présentation. De quelle façon un entrepreneur peut en deux minutes générer la curiosité auprès d’un investisseur ? C’est un art d’expliquer en deux minutes ce que l’on fait et le potentiel de notre entreprise», a poursuivi M. Tanguay.

D’autres villes comme Gatineau et Sherbrooke font partie de la tournée Startupfest 2019. La Banque Nationale a aussi remis des prix Coup de cœur.