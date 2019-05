Groupe sélect: 114 employés de l’État empochent un salaire plus élevé que celui du premier ministre

Ils sont aujourd’hui 15 hauts dirigeants à travers le gouvernement, soit quatre de plus que pour l’année financière 2017-2018, à faire partie du club des salaires de plus de 300 000 $. De ce groupe sélect, deux cadres ont récolté au moins 500 000 $.

Chaque année, depuis 2015, Québec dévoile le montant des indemnités, des allocations et des salaires annuels des directeurs de cabinet, des ministres, ainsi que des titulaires d’un emploi supérieur. Les chiffres du ministère du Conseil exécutif ne tiennent toutefois pas compte des bonis de performance.

À nouveau, c’est le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, qui a été le mieux rémunéré. Il a reçu un salaire de base de 579 461 $ (+3,5 %). Avec ses bonis, il a dépassé les 835 000 $.

À titre de comparaison, le premier ministre du Québec, François Legault, aurait reçu un salaire de 205 793 $ (+1,9 %) s’il avait été en poste durant toute l’année. À ce montant, il faut ajouter une allocation de dépenses non imposable de 17 304 $.

Il y a tout de même 114 employés de l’État (+28 %) qui ont empoché un salaire plus élevé que le grand patron du Québec. Quant aux ministres, ils auraient reçu pour une année complète 177 082 $ (+1,9 %).

Indemnité pour le logement

Fait intéressant, la déléguée du Québec à Los Angeles, Élizabeth MacKay, s’est glissée parmi les 10 employés de l’État les mieux rémunérés. De 196 129 $, son salaire qui comprend également une allocation pour ses fonctions a bondi à 368 131 $.

Précisons qu’elle reçoit aujourd’hui un montant de 170 760 $ en indemnités pour son logement. Ce qui n’était pas le cas selon les rapports de 2017-2018. Cette augmentation est aussi observable pour d’autres délégués du Québec, entre autres, à Atlanta, Chicago, Boston et Rome.

Si on regarde maintenant du côté de Loto-Québec, la PDG Lynne Roiter a connu l’une des plus importantes augmentations salariales. Elle a récolté 414 620 $ (+9,9 %). Par ailleurs, 250 titulaires d’un emploi supérieur ont gagné un salaire avec allocations de plus de 100 000 $ .

Sans surprise, c’est le directeur de cabinet du premier ministre responsable des dossiers jeunesse et responsable des relations avec les Québécois d’expression anglaise, Martin Koskinen, qui a été le mieux rémunéré (214 230 $) parmi ses pairs.

—Avec Marie Christine Trottier

Top 10 des plus hauts salariés de l’état

Les 5 délégués du Québec dont le salaire a le plus augmenté

Élizabeth MacKay : +87,7 %

Déléguée du Québec à Los Angeles

Salaire avec indemnités et allocations en 2018 : 196 129 $

Salaire avec indemnités et allocations en 2019 : 368 131 $

Maxime Carrier Légaré : +58,3 %

Délégué aux Affaires francophones et multilatérales à la Délégation générale du Québec à Paris,

Salaire avec indemnités et allocations en 2018 : 137 095 $

Salaire avec indemnités et allocations en 2019 : 216 956 $

Donald Leblanc : +58 %

Délégué du Québec à Atlanta

Salaire avec indemnités et allocations en 2018 : 135 203 $

Salaire avec indemnités et allocations en 2019 : 213 555 $

Marianna Simeone : +51,2 %

Déléguée du Québec à Rome

Salaire avec indemnités et allocations en 2018 : 137 000 $

Salaire avec indemnités et allocations en 2019 : 207 172 $

Marie-Claude Francoeur : +44,2 %

Déléguée du Québec à Boston

Salaire avec indemnités et allocations en 2018 : 203 029 $

Salaire avec indemnités et allocations en 2019 : 292 730 $

Note : Cette augmentation du salaire versé aux délégués s’explique en grande partie par le fait que plusieurs reçoivent aujourd’hui un montant annuel pour leur logement.

Nombre de titulaires d’un emploi supérieur en 2019

Qui gagnent dans les 500 000 $ : 2

Qui gagnent dans les 400 000 $ : 4

Qui gagnent dans les 300 000 $ : 9

Qui gagnent dans les 200 000 $ : 105

Qui gagnent dans les 100 000 $ : 250

Qui gagnent moins de 100 000 $ : 1

Qui gagnent plus que le premier ministre : 114

Salaire du premier ministre : 205 793 $

Nombre de titulaires d’un emploi supérieur : 371

Montant total des salaires des titulaires d’un emploi supérieur : 73 483 182 $

Salaire moyen : 198 068 $

SALAIRE DES MINISTRES ET DÉPUTÉS

Député : 95 704 $

Ministre : 177 082 $

Directeurs de cabinet

Nombre de directeurs 2018 2019 Nombre total (Parti libéral / CAQ) 30 27 Salaire le plus élevé (directeur de cabinet du premier ministre) avec allocations 222 718 214 230 Nombre de directeurs de cabinet qui reçoivent le salaire maximum possible 6 15 Salaire maximum (sans allocations) 150 722 156 043