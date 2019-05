Les Bruins pourront en finir avec les Hurricanes

Les Bruins de Boston auront l’occasion d’obtenir leur billet pour la finale de la Coupe Stanley, jeudi, lorsqu’ils affronteront les Hurricanes de la Caroline, au PNC Arena, dans le quatrième match de leur série de troisième tour.

Dans le cas d’une victoire de la formation du Massachusetts, il s’agirait d’un quatrième blanchissage en trois tours éliminatoires dans l’Association de l’Est. Au premier tour, les Islanders de New York et les Blue Jackets de Columbus avaient balayé leur adversaire respectif (les Penguins de Pittsburgh et le Lightning de Tampa Bay). Puis au deuxième tour, les Hurricanes ont à leur tour balayé les Islanders.

Les Bruins sont sur une bonne séquence, ayant remporté leurs six derniers matchs.

De leur côté, les «Canes» tenteront de résoudre l’énigme Tuukka Rask, qui a été la grande vedette de cette série jusqu’à présent. Le gardien des Bruins n’a accordé que cinq buts en trois duels, tandis que l’offensive des Bruins a produit 13 filets.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports et de TVA Sports direct dès 20h, avec l’avant-match prévu à 19h.