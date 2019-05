Les campings vous attendent

Les plus jeunes et la nature

Selon un sondage fait par la FQCC en 2018, 53 % des répondants affirment avoir initié leurs enfants à la pratique du camping alors qu’ils étaient âgés de deux ans ou moins. Cela prouve, selon ces spécialistes, que le camping est une activité accessible à tous. Plus l’immersion en nature est importante, plus les bienfaits sont grands pour le développement des enfants en bas âge. En plus de prévenir les comportements sédentaires et les problèmes de cyberdépendance, la vie en plein air permet d’enrichir la créativité, la santé, l’autonomie, et elle développe les capacités des jeunes à vivre en société.