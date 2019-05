Les changements climatiques inquiètent la Banque du Canada

OTTAWA – La question climatique est devenue une des vulnérabilités à prendre en considération dans l’analyse de l’économie et du système financier, avertit la Banque du Canada.

Dans sa «Revue du système financier», la banque centrale considère les changements climatiques comme une vulnérabilité, au même titre que le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.

«L’activité économique et l’environnement sont étroitement liés, peut-on lire dans le rapport. La plupart des experts s’accordent à dire que le climat mondial change et que cette situation a des implications croissantes pour l’économie. Mais l’étendue des effets possibles est vaste.»

Inondations, ouragans et sécheresses sévères sont autant de conséquences du réchauffement de la planète et le Canada n’est pas épargné puisqu’on estime «qu’il se réchauffe nettement plus vite que le reste du monde».

De 2008 à 2017, note la banque, les dommages assurés (biens et infrastructure) au pays ont atteint environ 1,7 milliard $ par année, en hausse comparativement aux 200 millions $ enregistrés annuellement de 1983 à 1992.

Endettement

Par ailleurs, l’institution fédérale a noté une baisse des deux grandes vulnérabilités du système financier, qui sont les mêmes que l’an dernier, soit le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.

«En ce qui concerne l’endettement des ménages, les tests de résistance hypothécaires instaurés l’an dernier ont amélioré la qualité des nouveaux prêts hypothécaires», a souligné jeudi le gouverneur Stephen S. Poloz, tout en mentionnant l’importance de rester vigilant.

Il a aussi indiqué que les déséquilibres sur le marché du logement se sont atténués depuis un an, notamment dans les marchés de Toronto et de Vancouver. «Dans l’ensemble, le marché du logement continue d’être soutenu par des facteurs fondamentaux robustes, notamment une population grandissante et une forte création d’emplois», a-t-il ajouté.

Les cybermenaces restent aussi une grande vulnérabilité structurelle tout comme le financement par emprunt des entreprises ou les cryptoactifs, mais la banque a dit continuer de surveiller leurs conséquences potentielles sur le système financier et l’économie.

En outre, la banque centrale estime que le risque global auquel est exposé le système financier canadien s’est légèrement accru depuis près d’un an à cause du ralentissement de la croissance économique au pays et à l’étranger.

La Banque du Canada reste toutefois optimiste, tablant sur un redressement de la croissance plus tard cette année.