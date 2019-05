Les Ravens en attente des plans de la LCF

Les Ravens de Carleton souhaitent de nouveau accueillir le Défi Est-Ouest l’an prochain, mais ils doivent attendre de connaître les plans de la LCF, qui est la principale bailleuse de fonds de l’événement.

« On souhaite connaître les intentions de la LCF le plus rapidement possible, afin de préparer la prochaine édition et d’améliorer les points qui doivent l’être, a expliqué l’entraîneur-chef des Ravens, Steve Sumarah. Cette année, on a appris assez tôt que nous allions être les hôtes du Défi Est-Ouest, mais le financement de la LCF a tardé. »

La LCF avait dans ses cartons un projet de match d’étoiles entre les meilleurs espoirs de U Sports et une constellation mexicaine, ce qui explique le retard. Le projet ne s’est pas matérialisé et les organisateurs du Défi Est-Ouest ont reçu la contribution financière prévue.

« Le Défi Est-Ouest est une propriété très importante de l’Association des entraîneurs, a indiqué Sumarah. La LCF connaît l’importance de l’événement. Cette année, la LCF nous a versé une somme de 70 000 $, et une autre de 10 000 $ a servi à payer les frais de déplacement de leur monde à Ottawa. Sans la participation de la LCF, je ne suis pas certain qu’on pourrait présenter l’événement. »

« Nous allons couvrir nos frais et c’est ce qui est le plus important, a ajouté Sumarah qui a occupé la présidence de l’Association des entraîneurs pendant quelques années avant de céder son siège à Chris Morris des Golden Bears de l’Alberta l’an dernier. J’étais un brin nerveux à la fin. On a eu une foule d’environ 1000 personnes, ce qui a permis de couvrir nos frais. S’il avait mouillé, on aurait dû éponger une perte. J’ai demandé à U Sports de payer les frais pour la webdiffusion (2500 $ pour la webdiffusion et 2000 $ pour les salaires) et on m’a répondu qu’il n’y avait pas d’argent pour ça. C’est pourquoi je dis que c’est notre propriété et non celle de U Sports. »

La LCF muette

Pour l’instant, la LCF est avare de commentaires.

« Il n’y a rien de nouveau à propos du Défi Est-Ouest, sauf qu’un processus d’analyse et d’évaluation plus en profondeur que par le passé s’est amorcé et il reprendra plus tard cet été, a indiqué le directeur senior des opérations de football, Ryan Janzen. Il n’y a pas de nouvelle du côté d’un match des étoiles avec le Mexique. Ça demeure un concept pour le moment. »