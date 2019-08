Les tendances capillaires de Céline Dion en 5 périodes marquantes

Depuis plus de trois décennies, Céline Dion a changé de nombreuses fois de coiffures et de coloration. Certains styles de la chanteuse sont encore à la mode aujourd’hui. Julie Le page nous présente des produits de L'Oréal Paris pour les cheveux.

Pour plus d'information, visitez le : https://www.lorealparis.ca/fr-ca

À voir aussi: Les tendances beauté à surveiller cette année

Tout récemment, la diva est devenue porte-parole et ambassadrice de la marque de cosmétique L'Oréal Paris. Profitons de ce moment pour passer en revue ses différents looks capillaires en 5 périodes marquantes.

1. De la coiffure d’ado aux boucles

À l’adolescence, Céline opte pour le naturel : la crinière à peine domptée et les cheveux très longs et bouclés. En 1987, elle s’affirme en raccourcissant sa longueur et des boucles plus aérées. En 1990, elle laisse pousser ses cheveux afin de conquérir le marché international. De longs cheveux bruns profonds et frisés. 2019 est d’ailleurs l’année des bruns riches et vibrants, comme celui-ci.

2. De la coupe courte rock au court dégradé

En 1993, Céline Dion choisit une coupe courte, un peu garçonne, un peu rock, une coupe très tendance cette année en raison de son côté très dynamique. Un an après, en 1996, Céline adopte une coupe courte dégradée sur les contours sur visage. Une coiffure qui rappelle la fameuse « coupe Rachel » de Jennifer Aniston dans « Friends », alors copiée partout dans le monde.

3. Le retour de la longueur

En 1997, l’année de son succès planétaire « My heart will go on », Céline a un look classique, tout en sobriété. On remarque le retour de la longueur. Ses cheveux sont frisés et d’un brun doux. En 1998, fini les bouclettes ! Elle lisse ses cheveux et opte pour un châtain doré, ce qui adoucit son visage. Un style très chic et sage.

4. Le nouveau millénaire

Au début des années 2000, Céline sacrifie sa longue chevelure pour retrouver un look « boyish », des cheveux méchés ultra-courts, auxquels elle donne un petit effet mouillé. Même si Céline avait été plutôt critiquée pour ce choix, l’effet mouillé est l’une des plus grandes tendances printemps-été 2019. En 2003, Céline fait son premier spectacle, « A New Day », à Las Vegas et ose l’ultra blond peroxydé, presque blanc.

Après la naissance à ses jumeaux Nelson et Eddy, Céline Dion adopte un look simple et élégant. Ses cheveux longs oscillent entre le châtain clair et le blond caramel doux et sa texture légèrement vaguée. Ce style « bedroom-hair » que l’on voit beaucoup aujourd’hui, en 2019, donne un look naturel, déconstruit et minimaliste.

5. Une icône de mode

Ces dernières années, Céline s’éclate et a envie de jouer, de tout essayer et de s’amuser avec la mode. Elle passe d’un look classique à une tenue plus rock ou glam le lendemain. Les grands écarts ne lui font pas peur.

Décidément, Céline est une femme, moderne et glamour... Et elle s’assume plus que jamais !