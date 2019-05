Long week-end de mai, pas mal occupé!

Pour le long week-end de mai, la ville grouille d’activités à faire. Du Vieux-Montréal au quartier Hochelaga, je vous propose trois sorties à ne pas manquer. D’abord, un tout nouveau restaurant italien voit le jour en plein cœur de la Place Jacques-Cartier. Puis, dans le quartier latin, le Pub de l’Île Noire souffle déjà ses 30 ans et finalement, parcourez tous les bars et les speakeasys de la métropole pour siroter votre cocktail préféré durant le festival Invasion Cocktail.

MANGER : Enfin un bon resto sur la Place Jacques-Cartier!

Photo courtoisie

La bonne nouvelle du jour : un restaurant italien s’installe sur la Place Jacques-Cartier. Il manquait en effet de renouveau dans ce coin-là. Le Groupe Antonopoulos, déjà propriétaire de plusieurs établissements dans le Vieux-Montréal, ouvre donc les portes du Jacopo. Lorsqu’on pénètre l’endroit, on a vraiment l’impression de voyager à Rome, dans une ambiance conviviale, parfait pour un aperitivo ou un dîner entre amis. Le menu est d’ailleurs conçu par le chef exécutif Giovanni Vella ainsi que le chef Matthew Bell, du restaurant sœur BEVO Bar + Pizzéria, qui mettent en valeur les plats italiens préparés à partir d’ingrédients frais et saisonniers. On y retrouve donc des charcuteries et fromages, des assiettes de pâtes fraîches, des viandes rôties dans un four de pierre, des fruits de mer, de l’agneau romain et des légumes frais. Je vous suggère vivement de commencer avec la salade Indivia e Rucola composé d’endives rouges et blanches, roquette, gorgonzola, canneberges séchées et vinaigrette de cidre de pomme. Tout était vraiment bien balancé. Si vous aimez l’amertume du rapini, poursuivez avec le plat d’Orecchiette con Rapini e Salsiccia avec saucisses, rapini et vin blanc. C’est le bonheur. De plus, la carte des vins présente quelques joyaux d’importations privées comme le vin orange Casale trebbiano qui nous vient de la Toscane. (436 Place Jacques-Cartier, Montréal)

SORTIR : On célèbre les 30 ans du Pub de l’Île Noire

Photo courtoisie

Si vous désirez vous transporter dans le décor d’une taverne britannique, rendez-vous ce soir au Pub de l’Île Noire qui célèbre déjà ses 30 ans. Le grand public est donc convié à partir de 19 heures, à venir fêter avec Michel, le propriétaire qui a préparé toute une soirée pour l’occasion. Au programme : dégustations de whiskys rares et de gin, des petites bouchées, un spectacle live de rock’n’roll et une collecte de fond au profit de l’organisme l’Accueil Bonneau. D’ailleurs, Michel présentera quatre bouteilles de whisky de sa collection privée dont la Macallan 25 ans - Collection Décanteur 1965, qui sera vendue au prix de 525 dollars. Rappelons que le Pub L’Île Noire possède deux salles intérieures distinctes, deux bars complets, une cuisine offrant un menu de style pub, deux terrasses extérieures, et plus de 450 Whiskys et 200 gins. (1649 rue Saint-Denis, Montréal)

BOIRE : Invasion cocktail est de retour

Photo courtoisie

Au même jour que la Fête de la Reine, lundi prochain, débutera le festival préféré des mixologues, soit l’Invasion Cocktail. Pour cette sixième édition, les amateurs de mixologie auront la chance de découvrir plus de 250 créations exclusives à travers 40 établissements participants, partout au Québec. De plus, les festivaliers obtiendront un rabais de 20% sur leur consommation. En outre, ne manquez pas la grande soirée d’ouverture, les ateliers cocktail, une visite de distillerie locale, un brunch arrosé, deux soirées avec des barmans-vedettes et plus encore. Coup de cœur pour le cocktail Limon-Rita du Clébard, créé par Kevin Miro, composé de limoncello Pallini, sirop de fruits et citron, blanc d’œuf et tequila reposado. Santé! (Pour plus d’informations et pour vous procurer un passeport rendez-vous au invasioncocktail.com)