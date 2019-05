Respect svp

Ces sacrés Hells n’ont pas tort. Faudra raffiner et faire évoluer les méthodes quand vient le temps d’assassiner quelqu’un. On n’est plus au temps des cow-boys, où tout le monde peut tirer n’importe où, n’importe quand. Je comprends que certains meurtres peuvent urger plus que d’autres, mais ne faites pas ça devant les enfants ni les conjointes. Ne faites pas ça dans les restaurants qui sont bondés d’innocents dont la soirée, suite à votre intervention, devient automatiquement et séance tenante dramatiquement scrapée. De plus, vous entachez la réputation du commerce où vous êtes passés à l’action. Un peu de respect.

Des morceaux de cervelle sur le mur, un gars couché par terre la bouche et les yeux ouverts, du monde qui crie, la mamma qui pleure et des petits neveux qui promettent une vengeance dès qu’ils auront leur permis. Un peu de décence.

TRADITION OBLIGE

Je me demande si les jeunes et nouveaux mafieux ne subissent pas l’influence du cinéma américain où le meurtre est légendairement spectaculaire, sensationnel et même tapageur. Un meurtre doit être fait dans la discrétion, et n’oubliez pas que les ancêtres italiens nous ont habitués à plus de protocole, de méthodologie... de cérémonie, à la limite.

Il faut savoir tuer dans la courtoisie. C’est pas parce qu’un gars vous a volé une run de cocaïne qu’il faut stresser tout le monde. Et utilisez donc un silencieux. C’est à peine plus cher, mais tellement plus en bonne et due forme.

PAQUET

La mafia ne serait pas en train d’en profiter pendant que District 31 est suspendu jusqu’à l’automne ?

Nous avons maintenant deux saisons: l’hiver passé et l’hiver prochain.

Un des plus puissants fous rire de Julie, serveuse à Drummondville, c’est lorsqu’un client a échappé son cellulaire dans sa soupe. J’avoue.

Il entre en prison pour vol de voiture et en sort pour bonne conduite.

Quand on est surpris, que signifie réellement l’expression « Va donc, toé ! »

À DEMAIN

Je vous laisse. Faut que j’aille dégivrer mon charcoal.