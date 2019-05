Sept personnes arrêtées pour une série de vols dans des guichets automatiques

MONTRÉAL | La police de Montréal a frappé jeudi un groupe criminel qui s’attaquait à des guichets automatiques à Montréal, et ailleurs dans la province, et qui aurait récolté environ 300 000 $ dans le cadre d’une série de vols perpétrés en février et en mars.

Quatre perquisitions ont été menées à Montréal, Farnham et La Prairie. Deux armes à feu ont notamment été saisies, ainsi que des outils et environ 5000 comprimés de méthamphétamine.

Sept personnes ont été arrêtées, soit cinq hommes et deux femmes, et ils doivent comparaître vendredi.

Ils sont soupçonnés d’avoir commis une quinzaine de vols dans des guichets automatiques à Montréal, Longueuil, Terrebonne et Sainte-Thérèse. Ils auraient visé des guichets situés dans des stations de métro, dans des cinémas et dans des institutions bancaires, a précisé le Service de police de la Ville de Montréal, par communiqué.

Les personnes appréhendées doivent être accusées d’introduction par effraction, de vol de plus de 5000 $, de possession d’une arme prohibée, de possession d’outils de cambriolage, de déguisement dans un dessein criminel, de méfait de plus de 5000 $ et de complot ainsi que de possession en vue de faire du trafic de stupéfiants.