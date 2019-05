Un beau moment, mais tout reste à faire

Le vétéran des Bruins Patrice Bergeron en sera à sa troisième présence en finale de la Coupe Stanley, cette année. S’il a célébré la victoire des siens contre les Hurricanes en finale de l’Est, jeudi soir, il sait bien que tout reste encore à faire.

«C'est un beau sentiment et il y a tellement de travail dans une saison complète pour se rendre ici, mais il y a encore beaucoup de travail devant nous», a déclaré le Québécois, après le match.

«C'est ma troisième fois, ça fait 15 ans que je suis avec les Bruins de Boston et je sais très bien que ce n'est pas facile de se rendre ici», a-t-il ajouté.

Les Bruins doivent maintenant attendre le résultat de la finale de l’Ouest entre les Blues et les Sharks afin de savoir qui ils affronteront en finale de la Coupe Stanley. Auront-ils droit à une longue pause avant de l’amorcer? Bergeron assure que les joueurs s’en moquent.

«On ne souhaite rien, on prend n'importe quoi, comme ça vient, a-t-il indiqué. On célèbre ce soir et après, c'est le retour au boulot.»