Un nouveau café où amener votre chien ouvrira ses portes à Saint-Hyacinthe

Il n’est pas toujours simple de trouver un endroit «dog friendly» lorsqu’on a envie d’un bon café ou de manger une bouchée avec son pitou. Heureusement, Le Albert Café vous propose d’amener votre chien avec vous!

Le petit établissement situé rue des Cascades à Saint-Hyacinthe accueillera dès le début du mois de juin prochain les amateurs de caféine qui ont envie de prendre une petite pause de leur quotidien.

Le Albert Café, qui porte son nom en hommage au teckel familial, Albert, âgé de 17 ans, sera situé à l’avant de l’épicerie fine Les Passions de Manon. Vous pourrez donc profiter de votre visite au café pour magasiner quelques produits locaux.

Le Albert Café

1660 des Cascades, Saint-Hyacinthe

