Une campagne percutante contre l’homophobie et la transphobie

Pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai, la Fondation Émergence a affiché des publications homophobes et transphobes issues des réseaux sociaux dans la rue pour confronter les gens.

Chaque jour des commentaires homophobes et transphobes sont publiés... et ignorés. Cette campagne percutante souhaite faire d’Internet un espace plus sécuritaire pour tout le monde. Pour vous joindre à cette action, visitez le site Internet de la Fondation: La violence en ligne a des conséquences bien réelles.